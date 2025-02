Marcelo Bonelli arrancó en uno de los horarios centrales de Radio Mitre, ocupando un espacio fundamental que quedó vacante tras la muerte de Jorge Lanata, quien falleció el pasado 30 de diciembre de 2024.

De esta manera, Bonelli, con 38 años de trayectoria en la emisora, y a sus 69 años de edad, sin duda alguna da un paso importantísimo en lo profesional, y “Nuestra mañana” se emite por FM 103.7 en Mar del Plata, entre las 10 y las 13 horas, de lunes a viernes.

Y en este debut, Bonelli entrevistó a Abel Pintos, con quien repasó su carrera, su relación con Lionel Messi, el itinerario de sus próximos recitales y los 34 Luna Park que realizó junto a Luciano Pereyra el año pasado. Pero hubo dos temas centrales: el ataque de Javier Milei a diversos artistas y la “defensa” de colegas en Cosquín Rock; y también su proyecto en Mendoza, por fuera de lo musical.

Este fin de semana se levantó el Cosquín Rock contra MileI en la voz de Dillon, en la voz de Wos, de No te va a gustar, criticando fuertemente la afrenta de MileI contra Lali Espósito y contra María Becerra, a quienes apodó “Ladri Depósito” y María Becerra, por las siglas del Banco Central.

“Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie. No me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera. Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos, que tiene también que ver con otro montón de cosas, como por ejemplo esto que se está hablando de censura y de afrenta a la cultura, son cosas que yo me sumo a esa voz, porque la verdad es que no comulgo con nada de todo eso, y mucho menos con la falta de respeto y de alguna forma con violentar de esa manera”, expresó Abel Pintos.

“Me parece lamentable. Un presidente es la cabeza de todo un país, identifica o debiera identificar a todo un país. Entonces me parece lamentable. No es la primera vez que esto pasa. Más que raro es lamentable. No es raro porque ha pasado muchas veces”, destacó el cantante.

Y agregó: “La música y la cultura han sufrido muchas veces la afrenta de los políticos en Argentina y en el mundo entero. Y siempre que sucede es lamentable”.

Además, el cantante sostuvo que “no me parece que, porque un músico de conciertos en festivales que son sustentados por los gobiernos de las distintas provincias o ciudades o pueblos, necesariamente tengan que ser de tal o cual partido político, militante o no sé. No tiene nada que ver”.

Y graficó: “Yo he ido a tocar a festivales hoy en un pueblo que el intendente es peronista y mañana en un pueblo que el intendente es radical. ¿Qué hago? ¿Me voy afiliando a distinto partido? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra, realmente no tiene nada que ver”.

Asimismo, Abel Pintos analizó que “todos hacemos, de alguna manera, todo el tiempo estamos con nuestras acciones y con nuestra forma de ver y de hacer las cosas, indicando cuál es nuestro pensamiento respecto del funcionamiento de la sociedad, respecto de cualquier asunto que nos competa a todos de alguna manera”.

EL EMPRENDIMIENTO PARALELO A LA MÚSICA

El 20 de junio de 2024, el cantante inauguró un Campo Escuela Recreativo en el Establecimiento La Matera. Este espacio está dedicado a la educación ambiental y agraria.

A través de su página oficial, expresaron: "Tiene como fin compartir los conocimientos vinculados al campo, a la plantación, al desarrollo de las especies, al cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, con la comunidad". El predio fue armado y planeado por Abel Pintos.

El proyecto de Plan Divino, la sociedad de Abel Pintos, se contó con la colaboración de destacados referentes del sector incluyendo a Vivero Santa María, Arletazz Hidráulica, Dyfma y Dynamic Energy. La idea es que los alumnos y sus familias logren plantar 12000 nuevos árboles de nuez pecan.

Esta realidad aparece como proyecto similar, pero en Mendoza. “Si bien nosotros en Mercedes, en la Matera, nuestro pie fundamental es la Nuez Pecan, queremos un poco reproducir el mismo modelo en Mendoza con el campo escuela, con la sustentabilidad y todo esto que hemos ido aprendiendo y descubriendo en Mercedes. Queremos replicarlo en Mendoza también”, explicó el artista en diálogo con Marcelo Bonelli, en “Nuestra Mañana”.

“Adquirimos un campo, son unas 96 hectáreas o algo así. No hace mucho tiempo y estamos ya trabajando con el vivero más importante de Argentina de pistacho, que va a ser el 85% de la plantación y luego va a quedar un 15% que vamos a dedicar a los olivos. En realidad, nuestro trabajo en La Matera, en Mercedes como en Mendoza, es también cuidar y proteger la flora local”, detalló Pintos.

Además, contó que “en el campo había unos olivos, algunos están todavía vivos, otros estaban abandonados desde hace muchos años, entonces la idea es revivir ese sector y dedicar un pequeño sector al aceite de oliva y a las olivas. Pero en el campo en realidad el pie fundamental de Mendoza va a ser el pistacho así como aquí en Mercedes es la nuez pecan. Y sobre todo al final lo del fruto es una cosa que corre por un lugar paralelo”.

“Lo que queremos nosotros es replicar este modelo de sostenibilidad, de unir el campo con la cultura, con la educación y con el trabajo social como lo hicimos en Mercedes y llevarlo a Mendoza también”, finalizó el cantante.