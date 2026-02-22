A un mes del choque en Pinamar, difundieron la primera imagen de Bastián desde el hospital
El nene de 8 años permanece internado en el centro médico de Buenos Aires tras el grave accidente con un UTV en los médanos. Su familia compartió una foto desde la clínica y pidió continuar con las cadenas de oración mientras avanza su recuperación y la causa judicial por el siniestro sigue en investigación.
La familia de Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido hace un mes en un accidente vial en los médanos de Pinamar, compartió la primera imagen del pequeño desde su internación en el hospital.
La foto fue publicada por su mamá, Macarena Collantes, en redes sociales desde el Hospital Italiano, donde el nene continúa internado en medio de un lento proceso de recuperación tras múltiples cirugías.
Junto a la imagen, que no muestra claramente el rostro del niño sino detalles de su atención médica, su madre pidió que se siga rezando y apoyando a Bastián, expresando esperanza por su mejoría en medio de este difícil momento.
El accidente ocurrió el 12 de enero cuando el UTV en el que viajaba con su familia chocó contra una camioneta Amarok en La Frontera, provocándole heridas de extrema gravedad y desencadenando un fuerte operativo de atención médica que incluyó traslados a centros especializados.
En paralelo, la causa judicial por el siniestro sigue su curso y se investiga la responsabilidad de los conductores involucrados.
