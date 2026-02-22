La familia de Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido hace un mes en un accidente vial en los médanos de Pinamar, compartió la primera imagen del pequeño desde su internación en el hospital.

Ads

La foto fue publicada por su mamá, Macarena Collantes, en redes sociales desde el Hospital Italiano, donde el nene continúa internado en medio de un lento proceso de recuperación tras múltiples cirugías.

Junto a la imagen, que no muestra claramente el rostro del niño sino detalles de su atención médica, su madre pidió que se siga rezando y apoyando a Bastián, expresando esperanza por su mejoría en medio de este difícil momento.

Ads

El accidente ocurrió el 12 de enero cuando el UTV en el que viajaba con su familia chocó contra una camioneta Amarok en La Frontera, provocándole heridas de extrema gravedad y desencadenando un fuerte operativo de atención médica que incluyó traslados a centros especializados.

En paralelo, la causa judicial por el siniestro sigue su curso y se investiga la responsabilidad de los conductores involucrados.

Ads