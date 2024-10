A un año del crimen del comerciante Antonio Di Meglio de 71 años, quien murió durante un asalto en su verdulería de 12 de Octubre y Rondeu, su hijo Marcelo remarcó que ya no espera “nada” y que dejó de “creer” y “confiar” en la Justicia, ya que “de los mínimo seis involucrados solo hay un detenido”.

Para recordarlo y reiterar el pedido de justicia, su familia escribió “Justicia por José Antonio Di Meglio a un año de su homicidio” en el frente de la verdulería, al mismo tiempo que pegaron dos imágenes suyas, realizaron una ceremonia con la presencia de un cura y le desearon “un descanso eterno”. Además, mañana colgarán una pancarta, aunque no llevarán a cabo ningún tipo de marcha debido a que “es un momento complejo y duro de atravesar”, según le contó Marcelo Di Meglio a El Marplatense.

En cuanto a la investigación, el hijo de la víctima sostuvo: "Se puede esperar muy poco de la Justicia, es deplorable. No sé si es por falta de ganas, recursos o qué. La prevención falló y la Justicia sigue fallando. A un año de esto, de los mínimo seis involucrados solo hay un detenido -Lucas Pianciola- y de los otros cinco no sé si sabrán quiénes son. Un auto, al que nunca encontraron, se lo tragó la tierra, y habiendo pasado un año, de la Justicia no espero nada”.

A su vez, aunque la jueza de garantías Rosa Frende haya resuelto que Pianciola vaya a juicio por el delito de “homicidio en ocasión de robo” y tanto Camila Cepeda como Cristian Ávalos por “encubrimiento agravado“, Marcelo indicó que “la defensa del asesino que está en Batán debe estar pidiendo la liberación, la domiciliaria o algo por el estilo”.

En ese sentido, manifestó: "Porque todos estos chicos son angelitos, se mandan las cagadas y después son todos angelitos. No hay fecha de juicio y la relación con el fiscal -Fernando Berlingeri- no es buena, ya que pedimos que aparezcan todos y al no aparecer, uno deja de creer en la Justicia. La única forma de revertirlo y de creer que funciona, es si los que están metidos en esto caen. De lo contrario, no se puede confiar”.

Y acerca del sospechoso que habría viajado a Brasil, detalló que “técnicamente no se fugó porque no lo buscaban, pero sí se rajó y desapareció”. Según afirmó Marcelo, el sujeto involucrado “de la nada abandonó todo, dejó su trabajo y desapareció para ir a cuidar un gato o un perro a Brasil”, lo que consideró que son “todas mentiras que la Fiscalía cree”.

En síntesis, sumamente indignado, subrayó que “no tienen nada, a no ser que el fiscal tenga algo guardado” que la familia no sepa. Marcelo deseó “equivocarse”, pero cree que después de un año en el que no atraparon a ningún otro involucrado, “es muy difícil que lo hagan y sigan encontrando pruebas”. Afirmó que lo tienen “100% decepcionado” y que no confía “en nada”.

El crimen de José Antonio Di Meglio

Entre las 20.40 y las 21.40 del 30 de septiembre de 2023, al menos seis delincuentes fueron en dos vehículos -un Volkswagen Gol Trend y un Volkswagen Golf- a la verdulería de 12 de Octubre y Rondeau para cometer un asalto. Los conductores esperaron en cada auto, mientras que cuatro hombres ingresaron al comercio y ataron de pies y manos a Di Meglio.

Luego, los malvivientes subieron unas escaleras e ingresaron a la casa del comerciante, donde también redujeron a la esposa de la víctima y se llevaron alrededor de 150 mil pesos.

Fueron los vecinos quienes llamaron a las autoridades, debido a que aseguran que "los gritos de la esposa se escuchaban desde la calle". Sin embargo, cuando la Policía llegó a la verdulería Di Meglio ya había muerto producto de una hemorragia intracraneal, un edema agudo de pulmón y una crisis hipertensiva, causada por la violencia y la deseperación durante el asalto.

Lucas Pianciola se entregó un mes y medio después, el 17 de noviembre. Los otros detenidos son Camila Aylén Cepeda Rodríguez, por haber mentido al prestar declaración para encubrir a Pianciola y haber escondido el auto usado en el crimen, y Cristian Damián Ávalos, por haber participado en la venta del vehículo del primer aprehendido -el Gol Trend- para ocultar la identidad de su verdadero dueño.