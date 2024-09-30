Caso Di Meglio: "Que estén detenidos es lo mínimo que puedo pretender para unos asesinos"

A los pocos días de la detención de una mujer por el crimen del verdulero, la hija de la víctima, Valeria, le confesó a El Marplatense que las autoridades están cerca de un nuevo sospechoso que habría huido a Brasil a las horas del asesinato.