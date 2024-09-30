A un año del crimen de Antonio Di Meglio, su hijo ya dejó de “creer” y “confiar” en la Justicia
Al haber detenido a solo uno de los "mínimo" seis involucrados en la muerte del comerciante, Marcelo aseguró que ya no espera "nada" de la Justicia.
Al haber detenido a solo uno de los "mínimo" seis involucrados en la muerte del comerciante, Marcelo aseguró que ya no espera "nada" de la Justicia.
A los pocos días de la detención de una mujer por el crimen del verdulero, la hija de la víctima, Valeria, le confesó a El Marplatense que las autoridades están cerca de un nuevo sospechoso que habría huido a Brasil a las horas del asesinato.
Tiene 28 años y se le abrió una causa en el marco de la investigación que se lleva adelante para esclarecer y poder detener a las personas que integraron la banda que mató al comerciante del Puerto.
El fiscal dialogó con Radio Mitre Mar del Plata y sobre los autores del crimen, dijo: “Sospechamos que han participado en otros hechos en nuestra ciudad y en otras localidades”.