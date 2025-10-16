Este jueves se cumple un año de la muerte de Liam Payne, el ex integrante de One Direction que fue encontrado sin vida en el hotel CasaSur, en el barrio porteño de Palermo.

El caso conmocionó a la Argentina y al mundo, y todavía sigue generando repercusiones mientras la Justicia se prepara para el juicio oral. Según la investigación, Payne cayó desde el tercer piso del hotel tras una noche marcada por el consumo de drogas y alcohol.

Las pericias confirmaron que tenía 2,7 gramos de alcohol en sangre y rastros de cocaína mezclada con un antidepresivo. Por la causa están detenidos Braian Paiz, el joven que le habría vendido la droga, y Ezequiel Pereyra, empleado del hotel que facilitó el encuentro.

A un año del hecho, el expediente sigue en manos del fiscal Andrés Madrea, y el juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral N°30. Mientras tanto, Paiz continúa detenido en Chacarita, y Pereyra en la cárcel de Marcos Paz. La familia del artista sigue de cerca el avance del proceso judicial, con la esperanza de obtener respuestas sobre lo que realmente pasó aquella noche del 16 de octubre de 2024.

