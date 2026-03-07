A un año de las inundaciones que golpearon a Bahía Blanca y sus alrededores, se realizó un homenaje en memoria de las hermanas Pilar y Delfina Hecker y de Rubén Zalazar, el camionero que murió mientras intentaba ayudarlas durante el trágico temporal.

El reconocimiento se materializó con la colocación de una gigantografía en el acceso a la localidad de General Daniel Cerri, una de las zonas más afectadas por la tormenta del 7 de marzo de 2025. La imagen recuerda el gesto solidario del chofer y el dramático episodio que ocurrió sobre la Ruta Nacional 3.

Según relataron los padres de las niñas, el temporal los sorprendió cuando viajaban en auto por esa ruta y el agua comenzó a cubrir la calzada. Ante la emergencia, salieron del vehículo y buscaron refugio sobre el techo, mientras el nivel del agua seguía subiendo.

En ese contexto apareció Zalazar, quien intentó auxiliarlos con su camioneta. Sin embargo, la fuerza de la corriente terminó arrastrando a las niñas y al conductor, que falleció durante el intento de rescate.

El temporal dejó un saldo de 18 víctimas fatales, cientos de evacuados y graves daños materiales en la región, convirtiéndose en uno de los desastres climáticos más devastadores de la historia reciente de la ciudad.

