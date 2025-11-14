Un Fiat Uno que había sido sustraído en mayo fue localizado mediante el sistema de videovigilancia, perseguido y finalmente interceptado en Fortunato de la Plaza y Gianelli. El conductor fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), activó este viernes un alerta luego de detectar un Fiat Uno robado el pasado 21 de mayo.

Gracias al seguimiento en tiempo real, los operadores del COM fueron informando cada desplazamiento del vehículo mientras móviles policiales acudían a las indicaciones marcadas por las cámaras.

La persecución finalizó en Fortunato de la Plaza y Gianelli, donde el auto fue interceptado. Allí, los efectivos procedieron a la aprehensión del conductor, mientras que el rodado quedó secuestrado por personal de la Comisaría Tercera.

