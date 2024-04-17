Recuperaron por el anillo digital un auto robado hace una semana
Fue ubicado en el barrio Bosque Alegre. El conductor fue aprehendido por encubrimiento.
Fue ubicado en el barrio Bosque Alegre. El conductor fue aprehendido por encubrimiento.
Luego del alerta, se hizo un seguimiento mediante las cámaras del COM. El conductor quedó aprehendido por la Policía.
El hombre fue detectado por los operadores del COM.
Ocurrió esta madrugada en Córdoba entre Luro y Diagonal Alberdi Sur. Su accionar fue detectado por las cámaras del COM.
El primero de ellos fue atrapado en el lugar. Mientras que el segundo fue aprehendido en su casa y el tercero cuando estaba internado en el HIGA por una intoxicación.
El objetivo principal es prevenir la comercialización de droga y el desorden público en horas nocturnas.
Fue en una casa en Don Orione al 1800, luego de una operativo conjunto de Inspección General y la Subsecretaría de Seguridad. Se secuestró gran cantidad de bebidas alcohólicas y equipos de sonido.