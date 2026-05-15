Este 15 de mayo se cumplen seis años de la muerte de Sergio Denis, una de las voces más reconocidas de la música popular argentina. El artista falleció en 2020, luego de permanecer más de catorce meses internado tras la grave caída que sufrió durante un recital en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

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El accidente ocurrió el 11 de marzo de 2019. Mientras interpretaba “Te llamo para despedirme”, Denis caminó hacia una pasarela ubicada sobre el foso de orquesta y cayó desde varios metros de altura. Las imágenes generaron conmoción inmediata y dieron inicio a una larga internación marcada por múltiples intervenciones quirúrgicas y complicaciones de salud.

El cantante permaneció primero en Tucumán y luego fue trasladado a una clínica de rehabilitación en Buenos Aires. Durante meses, familiares, amigos y seguidores mantuvieron la esperanza de una recuperación, mientras distintas figuras de la música argentina le dedicaban homenajes y mensajes de apoyo.

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Detrás de la tragedia había también una historia de reconstrucción personal. Antes del accidente, Sergio Denis atravesaba una etapa de renovación artística y emocional. Después de años complejos, que incluyeron problemas económicos, conflictos laborales y un fuerte desgaste profesional, el cantante buscaba recuperar el vínculo con el público y volver a los escenarios con mayor continuidad.

En ese contexto, planeaba celebrar sus 70 años con un espectáculo especial junto a sus fanáticos, un proyecto que finalmente quedó truncado tras la caída en Tucumán. Con el paso del tiempo, ese episodio se transformó en uno de los momentos más impactantes de la historia reciente del espectáculo argentino.

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Nacido como Héctor Omar Hoffmann, Sergio Denis construyó una carrera de más de cinco décadas y dejó canciones que marcaron a distintas generaciones. Temas como “Te quiero tanto”, “Gigante, chiquito”, “Un poco loco” y “Nada hará cambiar mi amor por ti” se mantuvieron vigentes en radios, reuniones familiares y plataformas digitales.

A seis años de su muerte, su figura continúa asociada a una época de la música romántica argentina y a una conexión muy fuerte con el público, que todavía recuerda sus recitales, sus canciones y su estilo cercano arriba del escenario.

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