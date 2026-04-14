A sala llena, se presentó este lunes en la Casa Mariano Mores (Alem 2469) Mores: legado, historia y memoria, un proyecto cultural encabezado por Cecilia Milone que homenajea la obra de Mariano Mores.

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El lanzamiento oficial de la iniciativa -orientada a difundir la obra del músico, conservar su biografía y promover su relevancia en la cultura nacional- se realizó en el marco del 10º aniversario de su fallecimiento.

Durante el acto en el museo ubicado en el histórico chalet Ave María, donde el maestro pasaba los veranos en la ciudad, se realizó un recorrido por su vida y obra, y se dieron a conocer en detalle las actividades que integran el proyecto.

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En este contexto, la actriz y cantante Cecilia Milone, reconocida intérprete y estudiosa del repertorio de Mores, brindó una charla y ofreció interpretaciones de algunos de sus clásicos, articulando su legado musical con momentos clave de su historia y destacando la importancia del espacio cultural. La actividad contó con la participación del licenciado Leonardo De Angelis, gestor cultural de la Casa Mores.

Además, la artista interpretó parte del repertorio del concierto Siempre aMores, que presentará junto a la Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata, bajo la dirección del maestro José María Ulla, el próximo viernes 24 a las 21 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665).

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Con el acompañamiento de la Secretaría de Educación del Municipio, la propuesta buscará acercar la obra de Mores a las escuelas y profundizar su conocimiento en el ámbito educativo. También se adelantaron los proyectos que se desarrollarán en este espacio cultural en los próximos meses, entre ellos clases de tango e interpretación.

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“Quedamos muy sorprendidos con la convocatoria que tuvo la Casa de Mariano Mores; a veces sorprende un lunes ver fila en uno de los museos de nuestra ciudad, pero esto quiere decir también que cada día en Mar del Plata pasan cosas distintas en los diversos escenarios culturales que tenemos”, manifestó tras el evento el director de Cultura del municipio, Francisco Taverna.

Mariano Mores, creador de clásicos atemporales como Uno, Gricel, Taquito militar, El firulete, Tanguera, Cafetín de Buenos Aires y En esta tarde gris, dejó una huella imborrable en la música argentina, con una obra que fusiona lo popular y lo sinfónico.

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Durante abril continúan las visitas a la casa los lunes, miércoles y viernes a las 11:00, con recorridos guiados que abordan la historia, anécdotas, carrera musical del artista y su vida cotidiana en la ciudad. El sábado 18, Andrea Morro junto a Ariel Gez ofrecerán un espectáculo de tango del novecientos y del siglo XX; y el sábado 25, Rocío Baraglia presentará tangos, candombes y milongas acompañada por Lucas Turquie en guitarras.