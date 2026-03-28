En el marco de la gira “Abel 30 años”, con la que recorre el país, el artista celebra sus tres décadas de trayectoria musical. En este contexto, los marplatenses respondieron con localidades agotadas y acompañaron cada momento del espectáculo con entusiasmo y emoción.

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A lo largo de la noche, el cantante realizó un recorrido por varios momentos de su carrera, con un repertorio que combinó sus canciones más populares con nuevos lanzamientos, logrando una conexión constante con el público.

Temas como “La llave”, “Sin principio ni final”, “Que me falte todo” y “Hielo al vino” fueron algunos de los más cantados por el público, que coreó cada canción de las dos horas de show generando un clima único.

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Abel Pintos se presenta esta noche con una segunda función a las 21:00 en el Teatro Tronador, que también cuenta con entradas agotadas, reafirmando el fuerte vínculo entre el artista y el público marplatense.

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