El doctor en Física Miguel Hoyuelos dio una clase de su especialidad, física cuántica, en una interesante entrevista con “Los datos del día” de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7). Repasó varios conceptos básicos, desde sus inicios y la contradición con las leyes de Newton, hasta el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no es posible conocer con certeza la posición y el momento de una partícula al mismo tiempo

“A nivel atómico, la física cuántica es fundamental para describir la estructura de los átomos. De hecho, es la teoría que uno debe utilizar para entender y describir lo que sucede en ese nivel, pero tiene consecuencias a nivel macroscópico. Y en química, lo que uno tiene que saber es la cantidad de electrones que se intercambian cada vez que se produce una reacción química y los niveles de energía de los electrones; todo eso está determiando por la teoría cuántica", detalló en primera instancia.

Pero además, el investigador del CONICET contempló que la física cuántica “te dice por qué existen niveles de energía en los átomos y por qué hay electrones que están más separados que se pueden despegar más fácil”, y remarcó que “el fundamento de la química lo logra explicar la mecánica cuántica, al igual que los colores de los materiales, la dureza, las propiedades de conductibilidad o resistencia”.

Asimismo, comentó que “la mecánica cuántica y la relatividad fueron las grandes revoluciones que cambiaron a la física en las primeras décadas del siglo XX”, y que con respecto a la mecánica newtoniana, “son las leyes que se ven en la escuela y explican el comportamiento de las cosas a nivel humano, como ver caer un objeto, oscilar un péndulo o un plano inclinado”.

No obstante, el profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) subrayó que “cuando se quieren extender esas mismas leyes newtonianas a escalas muy pequeñas, comienzan a fallar”, y que son problemas que se notaron a fines del siglo XIX, principalmente “la estabilidad de los átomos”.

En esa línea, agregó: “No podía ser que los electrones se quedaran dando vueltas. Según las leyes de Newton, eso no podía ser estable, sino que debía colapsar y caer al núcleo que tienen. Pasaron varios años hasta que apareció Max Planck, que fue el primero, y trajo la constante de Planck, que tiene que ver con la cuantización de los niveles de energía. Una de las razones por las que los átomos no colapsan es que la energía está cuantizada y no pueden tomar cualquier valor de energía”.

Pero para entender la energía a nivel atómico, el doctor en Física explicó que “hay niveles de energía que están cuantizados" y que "los átomos pasan de a saltos de un nivel a otro, y cada vez que saltan pueden absorver o emitir radiación, y esas mediciones de fotones fueron las que dieron origen a la mecánica cuántica”.

Por otro lado, al ser consultado por la posibilidad de que un objeto esté en dos estados al mismo tiempo, reconoció que es cierto y aseguró que “a nivel atómico, las cosas funcionan de manera rara”.

“El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que si conocés con precisión la velocidad de una partícula, no podés saber su posición, y que si medís con precisión su posición, no podés saber su velocidad. De este modo, no podés saber las dos cosas simultáneamente con mucha precisión. Podés saber cuál es la probabilidad de que esté en un lugar, pero no con certeza”, concluyó Hoyuelos.