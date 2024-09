A los 93 años, murió este lunes el actor James Earl Jones, quien logró lo que pocos. Era un EGOT, uno de los selectos del arte que pudo ganar al menos una estatuilla de los cuatro grandes premios: el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony (al teatro y la comedia musical). Jones cobró notoriedad por ponerle la voz a personajes trascendentales como el villano Darth Vader en la saga Star Wars o a Mufasa, el padre de Simba en El Rey León.

Jones es considerado como uno de los mejores actores de teatro y cine del mundo. En cuanto a EGOT, ganó no uno, sino dos premios Primetime Emmy, un premio Grammy y tres premios Tony. El Oscar lo recibió como un premio honorífico de la Academia de Hollywood, no por una actuación en particular.

Dueño de una voz grave y reconocible, trabajó en Dr. Strangelove (1964), de Stanley Kubrick, e integró los elencos de algunas de las películas más exitosas de todos los tiempos. Probablemente sea más conocido por su papel de voz de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, y repitió el papel de villano en Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith (2005), aunque no aparecía en los créditos, y Rogue One: Una historia de Star Wars (2016).

Dentro del traje de Darth Vader estaba David Prowse en la primera trilogía de Star Wars, y Jones dobló los diálogos de Vader en la postproducción, porque el director George Lucas consideró que el fuerte acento del Oeste de Prowse no era adecuado para el papel.

Jones también "interpretó" a Mufasa, el padre de Simba, en la exitosa película animada El Rey León (1994) y repitió el papel en la película híbrida, de animación y "acción real" del mismo título estrenada hace cinco años, en 2019.

Nacido el 17 de enero de 1931 en Arkabutla, Mississippi, entre sus innumerables participaciones en el cine se recuerdan Conan, el Bárbaro (1982), una de las primeras películas de Arnold Schwarzenegger; Un príncipe en Nueva York (1988), con Eddie Murphy; la candidata al Oscar El campo de los sueños, (1989), con Kevin Costner; La caza al Octubre Rojo (1990), con Sean Connery; Juego de patriotas (1992), con Harrison Ford. También apareció en Los Simpson en tres oportunidades.