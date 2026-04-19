El tango despidió a una de sus figuras más emblemáticas: María Nieves falleció a los 91 años y dejó una huella profunda tanto en la danza como en la identidad cultural argentina.

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Criada en un contexto humilde, logró construir una carrera excepcional a base de talento, carácter y una presencia escénica inconfundible. Con el paso del tiempo, su nombre se transformó en sinónimo de tango, dentro y fuera del país.

Gran parte de su recorrido artístico estuvo ligado a Juan Carlos Copes, con quien formó una dupla histórica que revolucionó la manera de llevar el tango al escenario. Juntos lograron que este género, nacido en las milongas, alcanzara una proyección internacional inédita.

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A lo largo de décadas, Nieves no solo brilló como intérprete, sino que también se convirtió en referente para nuevas generaciones de bailarines, que encontraron en su estilo una fuente de inspiración.

Su muerte cierra un capítulo clave en la historia del tango, aunque su legado seguirá vivo en cada pista donde la música y el abrazo mantengan vigente la esencia del género.

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