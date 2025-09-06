El "Dragón" venció a Huracán por 80 a 75 en el marco de la cuarta fecha de la Liga Provincial de Mayores de básquet. Es el segundo triunfo de los dirigidos por Mateo González Simaz que el próximo viernes buscará la primera victoria en el "Valentín Pérez".

El calendario no le da respiro a Kimberley que, a los partidos de los miércoles por el certamen local, se sumaron viajes y encuentros con mayor exigencia. Y así fue en el "Mario Pérez" de Tres Arroyos donde el "Globo" comenzó ganando luego de un buen primer cuarto pero el ingreso de Franco Maeso hizo que la balanza se inclinara para el "Verdiblanco" aportando 18 puntos y 10 rebotes. Pero más allá de eso, el correr del reloj hizo que Valentín Lofrano y Simón Silber también se volvieran claves en ofensiva.

Para el final del tercer período, el conjunto marplatense ya ganaba por 11 y parecía encaminar tranquilo la victoria. Sin embargo, una ráfaga en el minuto final del dueño de casa hizo que los de Damián Beitía se pusieran a tres. Pese a ello, Facundo Genga ganó una falta a nueve segundos del final, anotó los dos libres y logró inclinar la balanza para Kimberley que, al igual que en su primera excursión a tierras ajenas, se vuelva con los puntos.

SÍNTESIS

Huracán (75): A. Pedro 13 (x), A. Bayúgar 8, J. Falcone 24, U. Otero 9 y G. Moyano 5 (FI); A. Mortensen 3, I. Iraola 6, I. Fortain 2, J. Locatelli 5 y C. Aguirre 0. DT: Damián Beitía.

Kimberley (80): V. Lofrano 16, S. Silber 12, F. Quintana 5, F. Genga 8 y F. Mayorca 8 (FI); F. Maeso 18, F. Begue 8, O. Ali 5 y A. Del Valle 0. DT: Mateo González Simaz.

Estadio: “Mario J. Pérez” de Huracán de Tres Arroyos.

Árbitros: Lucas Bianco y Sebastián Ebbens.

Parciales: 27-19, 39-45 y 56-67.