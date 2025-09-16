Más de 1500 trabajadoras y trabajadores hoteleros y gastronómicos celebraron su día en una mega fiesta organizada por la conducción de UTHGRA Mar del Plata, ocasión en la que se brindó un respaldo contundente y unánime al secretario general nacional, Luis Barrionuevo, en la previa de las elecciones internas de este jueves.

La celebración tuvo lugar en Bruto, ubicado en Playa Grande, y se convirtió en una destacable muestra de unidad. Hubo una recepción, cena con estaciones de comida, barra libre y una pista de baile. Fue un momento de distensión, festejo y encuentro, en el que los trabajadores reafirmaron su sentido de pertenencia y apoyo, tanto a nivel nacional como a la reelección de Pablo Santín en Mar del Plata.

El secretario general nacional de UTHGRA, Luis Barrionuevo, fue recibido con una ovación apenas ingresó, acompañado por el secretario adjunto, Crisanto Jayme, y el secretario de Capacitación y Formación Profesional, Argentino “Tito” Geneiro.

Barrionuevo compartió la cena y la celebración con los trabajadores, elogió a la conducción local, repasó las obras en marcha en la ciudad y ratificó su apoyo absoluto a Santín y a Lista Celeste. Además, destacó la decisión de organizar la fiesta en ese boliche de Playa Grande. “No lo conocía, fue una muy buena idea hacerlo acá. En una segunda vida voy a venir”, bromeó.

“Siempre ustedes, los trabajadores, están al servicio de los demás para atender. Esta noche los van a atender a ustedes”, arrancó entre aplausos y enseguida. agregó: “Nuestro apoyo a la conducción de Mar del Plata tiene que ver con el esfuerzo del trabajo que hacen en el equipo que conduce y los delegados”.

Al mismo tiempo, Barrionuevo subrayó el avance de la construcción de la nueva sede del sindicato local, que crece día a día en lo que será un moderno edificio de 13 pisos sobre la avenida Luro, la unión del Hotel Sasso con el Casino a través de un puente que, según anunció, se inaugurará el 8 de diciembre, y la puesta en valor de la Casa del Deportista, de la que “nos hicimos cargo tras 20 años de abandono y esperamos que los concejales y el Municipio aprueben de una vez la obra para que empecemos a tener un nuevo lugar de fuente de trabajo”.

Seguido, cuestionó al Gobierno nacional por la caída consumo y la falta de políticas para generar empleo. “Necesitamos salir adelante, reactivar el país y recuperar las fuentes de trabajo y los salarios”, dijo.

“Estamos trabajando incansablemente, generando más fuentes de trabajo para Mar del Plata. Gracias a Pablo Santín por este gran encuentro para celebrar con todos los trabajadores”, cerró y cosechó otra ovación entre banderas y luces de color celeste que tiñeron el salón.

El anfitrión de la noche fue Pablo Santín, secretario general de la seccional Mar del Plata y candidato a la reelección. Acompañado por su equipo, en un discurso breve y contundente, repasó los cuatro años de gestión al frente del gremio, con avances y mejoras concretas en la obra social, en la formación y capacitación, las inspecciones contra el trabajo no registrado, las obras en marcha, la ampliación y puesta en valor del Centro Recreativo, donde se está construyendo una segunda piscina climatizada, y un crecimiento institucional notable de UTHGRA en general.

“Pusimos al sindicato de pie, generamos un sentido de pertenencia. Somos conscientes de lo que falta, hay mucho trabajo delante. Pero a los trabajadores los respetan, y saben que tienen un gremio presente, que está al lado de cada uno de ustedes todos los días”, afirmó.

Tras ello, Santín expresó: “Quiero agradecerle a Luis Barrionuevo todo lo que hace por Mar del Plata. Desde el día cero que ganamos las elecciones nos acompaña, nos apoya y puso toda la estructura nacional a disposición de los trabajadores de la ciudad”.

De cara a las elecciones internas de este jueves, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata fue contundente: “Luis, delante de todos estos compañeros, quiero agradecerte por todo el apoyo que nos diste estos cuatro años. Quiero decirte que te bancamos, que te apoyamos y que en las próximas elecciones todo Mar del Plata se tiñe de celeste. A no aflojar y vamos por cuatro años más con mucho trabajo, mucho sacrificio y una fuerte defensa de los derechos de todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos”.