El gobernador busca la aprobación de una “ley corta” por USD 1.045 millones, senadores opositores advierten que aún hay fondos disponibles y reclaman discutirlo junto al Presupuesto 2026.

El senador Marcelo Daletto puso en duda la sanción de la iniciativa que autoriza al Ejecutivo a tomar deuda por hasta USD 1.045 millones, en un mensaje que encendió las alarmas en Gobernación.

El proyecto, ingresado en mayo y retomado ahora en una sesión clave fijada para este jueves, contempla además la suspensión de deudas municipales y la prórroga de varias emergencias provinciales.

Sin embargo, Daletto advirtió que, según la propia ejecución presupuestaria publicada por el Ministerio de Economía, la Provincia todavía cuenta con un saldo de USD 1.163 millones provenientes de la autorización legislativa de fines de 2023.

“El endeudamiento es necesario solamente cuando los recursos no alcanzan para cubrir el gasto, por eso debe tratarse junto a la Ley de Presupuesto”, sostuvo el legislador monzoísta, cuestionando la urgencia de la medida.

El tratamiento del pedido de deuda requiere dos tercios de los votos en ambas Cámaras: 31 en el Senado y 61 en Diputados. Con los aliados libertarios dialoguistas ya alineados, el peronismo necesita sumar apoyos de radicales y del PRO para alcanzar el número, pero los planteos opositores muestran un escenario abierto.

En paralelo, el radicalismo presiona para que el Ejecutivo presente el Presupuesto 2026, que debía ingresar antes del 31 de agosto, y pone sobre la mesa reclamos vinculados a la distribución de fondos para municipios, vacantes en la Suprema Corte bonaerense y la renovación del directorio del Banco Provincia.

La definición de este jueves será observada como un termómetro político: si la “ley corta” se aprueba, Kicillof sumará oxígeno financiero antes de fin de año; si fracasa, quedará debilitado de cara a la pulseada mayor por el Presupuesto.

Fuente: Diputados bonaerenses