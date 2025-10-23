Por primera vez en Santa Clara del Mar, La Orquesta Delio Valdez se presentará en vivo el viernes 12 de diciembre para dar inicio a un nuevo ciclo “Conciertos en el Polideportivo”, una propuesta cultural que busca posicionar al Partido de Mar Chiquita como un polo artístico y turístico durante todo el año.

El show será a partir de las 20:00 en el Polideportivo de Santa Clara del Mar (Calle Cardif 427, Parque El Diego). Las entradas se encuentran a la venta con descuento en planetaentrada.com y en puntos de venta físicos a partir del lunes 27 de octubre. El evento es apto para todo público desde los 4 años.

La iniciativa es impulsada por la Cooperativa Cultural Mil Producciones, con el acompañamiento del Municipio de Mar Chiquita, y tiene como objetivo ofrecer un espacio de encuentro donde la cultura, el arte y la música se conviertan en protagonistas de la vida social de la comunidad.

Con el despliegue de su orquesta completa, la teatralidad que les caracteriza, los vestuarios coloridos, las coreografías y una puesta en escena digna de una fiesta, La Delio Valdez prepara un show que llegará a Santa Clara con toda su alegría colectiva.

La banda llega con un espectáculo renovado en el que repasará sus clásicos y presentará las canciones de su sexto disco, “El Desvelo”, que fue lanzado el 29 de abril.

El álbum, compuesto por doce temas originales, aborda temáticas como el amor, el desamor, la celebración, el deseo y la lucha personal, consolidando una identidad colectiva que se afirma en cada presentación en vivo. Además, la noche contará con la participación de DJ Sonido Parrandero, que pondrá ritmo y alegría a una jornada pensada para disfrutar en familia.

El ciclo “Conciertos en el Polideportivo” representa un paso fundamental en la consolidación de Santa Clara del Mar como un destino cultural y turístico en crecimiento, que busca atraer tanto a residentes como a visitantes de toda la región.