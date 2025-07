A las 26 años, Valentina Tereshkova hizo historia al convertirse en la primera mujer en volar al espacio exterior. El 16 de junio de 1963, la cosmonauta soviética fue lanzada en la nave Vostok 6, orbitó la Tierra en 48 ocasiones y pasó 71 horas en el espacio antes de regresar de manera segura.

El hito no sólo fue técnico, sino también simbólico: Tereshkova, hija de una obrera textil y de un soldado caído en la Guerra de Invierno, fue seleccionada en un contexto de fuerte competencia con Estados Unidos, que aún no había enviado mujeres al espacio. “No podemos permitir que la primera mujer en el espacio sea estadounidense”, escribió por entonces Nikolai Kamanin, director del programa de entrenamiento de cosmonautas, en su diario personal.

Antes de ser cosmonauta, Tereshkova trabajaba en una fábrica textil y era paracaidista aficionada. Esa experiencia fue clave para su ingreso al programa espacial soviético en 1962. Fue entrenada durante más de un año junto a otras cuatro mujeres, pero sólo ella llegó a volar. Su señal de llamada durante el vuelo fue “Chaika” (“Gaviota”), y su imagen fue transmitida en vivo por la televisión estatal.

Durante su misión, Tereshkova no sólo resistió los efectos físicos del vuelo, sino que logró acumular más tiempo en órbita que todos los astronautas estadounidenses juntos hasta ese momento. A su regreso, fue condecorada como Heroína de la Unión Soviética, recibió el Orden de Lenin y fue celebrada por millones de personas, incluyendo líderes de todo el mundo.

Aunque nunca volvió al espacio, siguió ligada al programa espacial como instructora y se convirtió en una figura política clave dentro del régimen soviético. Fue diputada del Soviet Supremo y, tras la disolución de la URSS, mantuvo actividad política como parte del partido Rusia Unida, siendo electa varias veces como diputada en la Duma estatal.

En 2022, su figura volvió a ser noticia internacional al apoyar la invasión rusa a Ucrania, decisión que le valió sanciones por parte de varios países.

Hoy, Valentina Tereshkova es la única mujer que ha viajado sola al espacio, y la última cosmonauta viva del programa Vostok. Su legado perdura no sólo como pionera espacial, sino como símbolo de las posibilidades de las mujeres en ámbitos tradicionalmente masculinos. A más de seis décadas de aquel vuelo, su nombre continúa orbitando en la historia.

