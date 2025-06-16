A 62 años del histórico vuelo de Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio
Su vuelo de casi tres días marcó un hito en la historia aeroespacial y en la lucha por la igualdad de género.
Su vuelo de casi tres días marcó un hito en la historia aeroespacial y en la lucha por la igualdad de género.
Tras una explosión que terminó con el colapso del Reactor 4 de la planta de energía en lo que ahora es Ucrania, ocurrió el peor accidente nuclear de la historia y las consecuencias se siguen midiendo en la actualidad.