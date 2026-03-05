Este 5 de marzo se cumplen 38 años desde la trágica y aparentemente absurda desaparición de Alberto Olmedo, uno de los humoristas más populares de Argentina, que murió a los 54 años cuando aún estaba en la cima de su carrera.

En marzo de 1988, Olmedo era una figura consagrada de la televisión y el teatro: su presencia en los escenarios de Mar del Plata era garantía de lleno total noche tras noche con la obra Éramos tan pobres.

La noche del 4 de marzo había quedado para reunirse con Nancy Herrera, con quien intentaba recomponer su relación tras un tiempo separados. Herrera, que entonces estaba embarazada de dos meses, lo esperaba en el departamento del piso 11 del edificio Maral 39. Sobre el espejo del lugar había una nota que decía “Te amo”.

En la madrugada del día siguiente, Olmedo se asomó al balcón y puso una de sus piernas por encima de la baranda en medio de lo que parecía ser una broma o un gesto de picardía, mientras había alcohol y cocaína en el ambiente. Testigos en el piso superior escucharon sus gritos cuando perdió el equilibrio y pidió que le agarraran la pierna, pero no lo lograron.

Su cuerpo cayó al jardín desde el piso 11 y luego rebotó hasta la vereda. Nancy Herrera presenció la caída sin poder evitarla. La investigación judicial concluyó que se trató de un accidente, posiblemente por un resbalón sobre la baranda húmeda de la mañana.

Olmedo nació en Rosario en 1933 y, tras una infancia difícil, llegó a Buenos Aires donde comenzó a trabajar en distintas tareas antes de abrirse camino en el espectáculo. Con el tiempo se transformó en una de las figuras más queridas de la comedia nacional.