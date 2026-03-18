A tres décadas de su fallecimiento, Niní Marshall sigue siendo una de las grandes referencias del humor nacional. Actriz, guionista y creadora de personajes icónicos, logró destacarse en un ambiente dominado por hombres y construir un estilo propio basado en la observación social y el uso creativo del lenguaje.

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Nacida como Marina Esther Traverso, se abrió camino desde la radio hacia el cine y el teatro, donde consolidó figuras como “Catita” y “Cándida”, que reflejaban con ironía las costumbres de la sociedad argentina. Su humor, muchas veces crítico, la convirtió en una pionera de la comicidad femenina en el país.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de obstáculos. Durante la década de 1940 y comienzos de los años 50, fue blanco de censura y restricciones que limitaron su trabajo en medios y espectáculos. Su estilo, que jugaba con el lenguaje popular y la sátira social, fue cuestionado e incluso prohibido en determinados ámbitos.

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En ese contexto, y tras tensiones vinculadas al poder político de la época, incluyendo versiones sobre un conflicto con Eva Perón, su situación profesional se volvió insostenible y decidió continuar su carrera en el exterior. El exilio la llevó principalmente a México, donde siguió trabajando en cine y teatro.

Con el paso de los años, regresó a la Argentina y retomó su actividad artística, aunque el escenario cultural ya había cambiado. Aun así, su legado se mantuvo intacto: fue reconocida como una de las grandes figuras del espectáculo del siglo XX, capaz de retratar con humor las contradicciones de toda una sociedad.

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Hoy, a 30 años de su muerte, su obra sigue vigente y sus personajes continúan siendo parte de la memoria colectiva argentina.