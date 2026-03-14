Este 14 de marzo se recuerda un nuevo aniversario del nacimiento de una de las figuras más queridas del espectáculo rioplatense. La actriz uruguaya, protagonista de innumerables obras de teatro, películas y programas de televisión, habría cumplido 103 años.

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Nacida en Montevideo en 1922, Concepción Matilde Zorrilla de San Martín, su verdadero nombr, creció en una familia profundamente ligada al arte. Su infancia transcurrió en parte en París, antes de regresar a Uruguay, donde comenzó a desarrollar la vocación que marcaría toda su vida: la actuación.

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Con el paso de los años, su talento la llevó a convertirse en una referencia del teatro, primero en su país y luego en la Argentina, donde consolidó una extensa carrera en escenarios, cine y televisión. Su estilo cálido, su humor y su cercanía con el público la transformaron en una de las artistas más queridas de la región.

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A lo largo de más de seis décadas de trabajo participó en decenas de producciones y dejó personajes memorables que forman parte de la cultura popular del Río de la Plata. Su presencia en películas, obras teatrales y programas televisivos la convirtió en una figura central del espectáculo.

La actriz falleció el 17 de septiembre de 2014 en Montevideo, a los 92 años, pero su legado continúa vivo en el recuerdo del público y en las obras artísticas que atravesaron generaciones.

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