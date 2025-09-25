La potencia de 99 Monos volverá a sentirse en vivo en Mar del Plata. El grupo confirmó su último show del año para el viernes 17 de octubre a las 21 horas en Vorterix Club (Diagonal Pueyrredón 3338), en una noche que promete rock, mística y conexión directa con su público.

El recital tendrá como eje central la presentación de “Versiones Nuevas”, el álbum publicado en marzo de 2025 que reinterpreta clásicos de Dios los Cría como El perro, Slide y Malo, junto a canciones propias como Lo sabe todo, Jack y Hunde, actualizadas con el sello característico de la banda.

El material fue grabado en los estudios HomeTown de Mar del Plata, con un método “a la vieja usanza”: todos los músicos tocando en simultáneo para capturar la energía de sus shows en vivo. El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La velada tendrá además a La Maniobra Rodríguez como banda invitada. El grupo indie rock marplatense, formado en 2014, se caracteriza por su sonido de garage y referencias artísticas como El Mató a un Policía Motorizado, The Strokes y Arctic Monkeys.

Las entradas anticipadas ya están a la venta a través de las redes oficiales de 99 Monos (@99monos).

