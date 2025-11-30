Por Marcelo Gobello

Ads

Cada 30 de noviembre, Argentina celebra el Día Nacional del Teatro, una efeméride que busca destacar la importancia de la actividad teatral como patrimonio cultural, espacio de encuentro y motor creativo.

La fecha fue institucionalizada oficialmente en 1979, durante el retorno del Teatro Nacional Cervantes a la actividad luego de un largo proceso de reconstrucción. Ese año, el entonces Secretariado de Cultura estableció el 30 de noviembre como día de celebración en homenaje a la reapertura de la sala mayor del país.

Ads

Sin embargo, el espíritu de la conmemoración remite aún más atrás, a 1951, cuando el Estado nacional había impulsado la creación del Teatro Nacional de la Comedia, organismo que marcó el inicio de un fuerte apoyo institucional al teatro en todo el territorio. Ese antecedente es clave porque consolidó la idea de que el teatro debía ser comprendido como un bien cultural de interés público, digno de promoción y protección.



El 30 de noviembre no se eligió al azar. Representa el momento en que el país recuperó su teatro emblemático —el Cervantes— tras años de deterioro, obras y cierre forzado por un incendio en 1961. La reapertura simbolizó la resiliencia del hecho teatral y la voluntad del sector de reconstruirse frente a cualquier adversidad.

Ads



Desde entonces, cada 30 de noviembre se multiplican actividades, homenajes y reflexiones en torno al papel del teatro dentro de la cultura argentina.



Para Mar del Plata, esta fecha tiene una resonancia especial. La ciudad mantiene una historia teatral que combina tradición, industria cultural y un circuito independiente cada vez más potente. El Teatro Tronador BNA, el Auditorium , junto a salas como el Colón, el Roxy–Radio City y un entramado de espacios alternativos, sostienen una actividad que no se limita a la temporada estival: el teatro late todo el año.

Además, Mar del Plata ha sido durante décadas un territorio donde se prueban obras, se consolidan elencos y se desarrollan trayectorias de actores, directores, dramaturgos y técnicos locales que alimentan el ecosistema cultural nacional.

Ads

El Día Nacional del Teatro invita a destacar la labor creativa y técnica de miles de trabajadores que hacen posible que cada función suceda. Desde actores y dramaturgos hasta iluminadores, escenógrafos, vestuaristas, sonidistas, productores y asistentes, todos aportan al ritual vivo del escenario.

En un momento donde la cultura enfrenta desafíos constantes, esta fecha funciona como un recordatorio de que el teatro sigue siendo un espacio indispensable para el pensamiento crítico, la emoción, la memoria y la identidad.

En Mar del Plata —ciudad de escenarios, artistas y público exigente— la celebración adquiere una dimensión particular. Porque aquí, como en ninguna otra parte, el teatro no es solo espectáculo: es historia, comunidad y un puente vivo que nos une, cada noche, frente a un mismo telón.