Por Marcelo Gobello

Cada 11 de diciembre, la Argentina celebra el Día Nacional del Tango, una fecha que no es casual: recuerda el nacimiento de dos figuras fundamentales del género, Carlos Gardel (1890) y Julio De Caro (1899), emblemas de dos etapas decisivas en la evolución del tango.

La jornada fue establecida oficialmente en 1977 por decreto, con el objetivo de reconocer al tango como una de las expresiones culturales más profundas e identitarias del país. Gardel simboliza la llegada del tango a las grandes masas, la voz que lo hizo universal; De Caro, en cambio, representa la modernización musical del género, su refinamiento instrumental y su proyección artística.

Para Mar del Plata, esta fecha posee un significado aún más especial: la ciudad es cuna de Astor Piazzolla, el gran revolucionario del tango. Nacido aquí el 11 de marzo de 1921, Piazzolla llevó el género a una dimensión universal, fusionándolo con la música clásica y el jazz, creando un lenguaje propio que marcó un antes y un después.



Mar del Plata no solo es ciudad natal de Piazzolla, sino también un territorio simbólico para el tango contemporáneo. Su influencia atraviesa generaciones y mantiene al género vivo, en permanente transformación.

La importancia del tango para la cultura argentina quedó consagrada en 2009, cuando la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su valor como expresión colectiva que combina música, danza, poesía y un modo de entender la vida urbana rioplatense.

El tango no es solo un género musical: es una forma de narrar emociones, barrios, migraciones, amores y nostalgias. Es, también, una marca cultural argentina reconocida en todo el mundo.

A más de un siglo de su nacimiento, el tango continúa renovándose. Nuevas generaciones de músicos, bailarines y compositores dialogan con su tradición y la proyectan hacia el futuro, manteniendo intacto su poder de emoción.

En cada bandoneón que suena, en cada pareja que se abraza en la pista, en cada verso que vuelve a cantarse, el tango reafirma su vigencia.

Y cada 11 de diciembre, Argentina vuelve a celebrar no solo un género musical, sino una parte esencial de su identidad.