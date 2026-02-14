La actriz y ex vedette Zulma Faiad, de 81 años, fue internada de urgencia tras sufrir una caída en su casa que le causó fracturas en varias costillas y la obligó a permanecer bajo observación médica.

El accidente doméstico se produjo cuando bajaba por una escalera con poca iluminación y perdió el equilibrio, golpeándose fuertemente contra la baranda, según contó la propia Faiad en sus redes sociales. Tras el impacto, tuvo dificultades para respirar y debió ser trasladada rápidamente a la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, donde permanece sedada mientras los médicos realizan estudios para descartar otras lesiones.

En su publicación, la actriz agradeció el apoyo que recibió de su familia, especialmente de su hija Eleonora, quien gestionó el traslado en ambulancia y se quedó junto a ella, y también mencionó la visita de su amiga Carmen Barbieri durante este difícil momento. A pesar del dolor, Faiad compartió otro mensaje más tarde deseando un feliz día de San Valentín a sus seguidores.

