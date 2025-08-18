En medio de la polémica generada por la difusión de imágenes que mostraban un aparente estado de abandono en el predio donde funcionó el Aquarium Mar del Plata, y tras la presentación de una denuncia penal por parte del intendente Guillermo Montenegro, este domingo personal de la Dirección de Zoonosis del Municipio realizó una inspección oficial en el lugar.

La denuncia, presentada días atrás ante la fiscalía, solicitaba investigar la situación en el marco de la Ley 14.346 de protección animal, luego de que un usuario de la red social X ingresara de forma clandestina al predio y publicara imágenes que generaron preocupación sobre las condiciones en las que se encuentran los animales, en especial los delfines. El oceanario cerró sus puertas al público el pasado 31 de marzo.

Según fuentes consultadas, la inspección de Zoonosis se desarrolló de manera similar a las visitas periódicas que se vienen realizando en el predio, donde aún permanecen ejemplares que aguardan su traslado conforme al cronograma anunciado por los responsables del establecimiento tras su cierre definitivo.

Desde el propio Aquarium informaron que actualmente trabajan en el lugar 24 empleados, entre los que se encuentran veterinarios, biólogos y cuidadores, quienes en distintos turnos se encargan diariamente de alimentar y atender a los animales que todavía permanecen allí.

La denuncia del Municipio incluye el pedido de una inspección ocular urgente, la realización de pericias técnicas por especialistas en fauna y veterinaria, y la eventual aplicación de medidas cautelares para garantizar el bienestar de los animales, incluyendo su atención, reubicación o recuperación, según corresponda.

Por el momento, el caso continúa en sede judicial mientras la Municipalidad aguarda el avance de la investigación y una posible resolución sobre el futuro inmediato de los animales y el predio.