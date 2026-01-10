La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad informó las nuevas ubicaciones y fechas de funcionamiento de los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos, que se desarrollarán durante la semana en distintos barrios de la ciudad, sin turno previo y por orden de llegada.

Ads

El operativo, coordinado por Zoonosis y Bienestar Animal, continuará recorriendo los barrios con el objetivo de garantizar el acceso a la castración gratuita y promover la tenencia responsable de mascotas. Previamente a cada jornada se brindarán charlas informativas destinadas a los vecinos.

En Camet, el quirófano móvil funcionará el lunes, antes de las 08:00, en Beltrán 5400. En tanto, el martes se trasladará al barrio Centenario (Tierra del Fuego y Avellaneda), en el Salón Maradona, también antes de las 08:00.

Ads

Puede interesarte

Por su parte, la sociedad de fomento del barrio Autódromo (Rosales 12086) contará con el servicio de lunes a viernes, antes de las 08:00. En los mismos días y horarios, el quirófano móvil atenderá en la asociación vecinal de fomento Bosque Grande (Reforma Universitaria 1655).

En la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani), las castraciones se realizarán del lunes al viernes a las 09;00, y el sábado a las 08:00.

Ads

En todas las sedes, las castraciones se efectuarán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio, se admitirá un solo animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede. Los requisitos y el cronograma semanal pueden consultarse en www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

Puede interesarte

En paralelo, el servicio de vacunación antirrábica se encuentra disponible de lunes a sábados, de 08:00 a 13:00 y sin turno previo, en las sedes de Zoonosis ubicadas en Hernandarias 10200 y en Canesa esquina Guanahani.

Además, el jueves a las 09:00 se aplicará la vacuna antirrábica en la sociedad de fomento del barrio Autódromo (Rosales 12086), mientras que el viernes, en el mismo horario, la jornada se realizará en Plaza España.

Ads

Desde el área se recordó que la vacunación es gratuita para todos los animales mayores de tres meses y que no se vacuna a hembras preñadas o en período de lactancia. Asimismo, se indicó que los perros deben concurrir obligatoriamente con correa, collar y bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas o sus cruzas, mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos, no sueltos ni en cajas, para evitar escapes.