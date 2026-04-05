La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal informó las nuevas ubicaciones y horarios de los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos, que funcionarán del lunes 6 al viernes 10 en distintos puntos de Mar del Plata.

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El operativo se desarrollará en la Sociedad de Fomento Playa Los Lobos (Inca-Huén y Los Narvales) y en el barrio SOIP (avenida Antártida Argentina 3500), donde el servicio se brindará en ambos casos antes de las 08:00. En forma previa, se ofrecerán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

Asimismo, de lunes a viernes antes de las 09:00, los vecinos podrán acercarse a la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani), donde también se realizarán castraciones. El sábado 11, la atención en este punto será a partir de las 08:00.

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Las intervenciones quirúrgicas se realizarán por orden de llegada, sin turno previo, con un cupo de 15 castraciones por sede y la admisión de un solo animal por persona. Para conocer requisitos y el cronograma semanal completo, se puede consultar el sitio oficial www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

En cuanto a la vacunación antirrábica, el servicio estará disponible de lunes a sábado de 08:00 a 13:00, sin turno previo, en las sedes de Zoonosis de Hernandarias 10200 y Canesa y Guanahani. También se realizará en la Delegación Batán (avenida Centenario y Calle 155), de lunes a jueves de 10:00 a 12:00, y el jueves 9 a las 09:00 en la Sociedad de Fomento Alfar (Luis Franco 750).

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Se solicita que una persona mayor de edad, con DNI, concurra con el animal. La vacunación es gratuita para perros y gatos mayores de tres meses, y no se aplica a hembras preñadas o en período de lactancia. Los perros deben asistir con correa, collar y bozal en caso de razas potencialmente peligrosas, mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos cerrados para evitar escapes.