Se dió a conocer el balance 2025 de la División de Zoonosis y Bienestar Animal, dependiente de la Secretaría de Salud, con un fuerte despliegue territorial orientado al control poblacional, la prevención sanitaria y la protección animal.

Ads

Según los datos oficiales, durante el período enero–noviembre se realizaron 13.373 castraciones de perros y gatos, tanto en la sede de Zoonosis como a través de quirófanos móviles que recorrieron distintos barrios del partido, garantizando el acceso gratuito al servicio.

En materia de prevención, el área aplicó 11.001 vacunas antirrábicas en operativos territoriales y acciones programadas, además de llevar adelante 571 observaciones antirrábicas ante mordeduras o situaciones de riesgo, como parte del seguimiento sanitario obligatorio.

Ads

El informe también detalla 253 rescates de animales en situación de vulnerabilidad o maltrato, entre ellos 120 perros, 66 gatos, 55 gallos de riña y 12 caballos. En paralelo, se acompañaron 23 procesos de adopción responsable, en el marco de las políticas municipales de cuidado animal.

Puede interesarte

Durante el año se registraron además 261 denuncias por presunto maltrato animal, que derivaron en actuaciones administrativas y sanitarias. En total, el área de Inspección tramitó 392 procedimientos, integrados dentro de 1.285 expedientes gestionados en articulación con otras dependencias municipales.

Ads

El coordinador del área, Pablo Alí, destacó que los resultados “son posibles gracias al trabajo sostenido en los barrios”, y remarcó la importancia de la prevención, el control sanitario y la promoción de la tenencia responsable.

Por último, el Municipio informó que más de 6.600 vecinos realizaron consultas a través del chatbot de Zoonosis, disponible en el sitio oficial, una herramienta que complementa la atención presencial y busca agilizar el acceso a información y gestiones vinculadas al bienestar animal.