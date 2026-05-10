La Municipalidad informó que durante este próxima semana los quirófanos móviles para castración de perros y gatos funcionarán en distintos puntos de Mar del Plata, con atención sin turno previo, por orden de llegada y con un máximo de 15 intervenciones por sede.

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El servicio se brindará de lunes a viernes antes de las 08:00 en la Asociación Vecinal Bernardino Rivadavia (Alvarado 5086) y en el Círculo Policial de Parque Peña (Los Granados 5600). Además, en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani) la atención será de lunes a viernes antes de las 09:00 y el sábado a las 08:00.

Por su parte, el viernes 15 se realizará una jornada en la Sociedad de Fomento Estación Chapadmalal (Avenida F entre calles 7 y 9), desde las 08:00, destinada exclusivamente a vecinos de la zona.

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Desde el área indicaron que se admitirá un solo animal por persona para garantizar la accesibilidad del servicio. Asimismo, antes de las castraciones se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

En cuanto a la vacunación antirrábica, estará disponible de lunes a jueves de 08:00 a 13:00, sin turno previo, en las sedes de Zoonosis ubicadas en Hernandarias 10200 y en Canesa y Guanahani. También se aplicarán dosis en la Delegación Batán (avenida Centenario y calle 155), de lunes a jueves de 10:00 a 12:00.

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Además, el jueves 14 de 09:00 a 12:00 el servicio se trasladará a la Asociación Vecinal Bernardino Rivadavia (Alvarado 5086), mientras que el viernes 15 en el mismo horario se realizará en el Club Alvarado (Rodríguez Peña 4984).

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Las autoridades recordaron que la vacunación es gratuita para animales mayores de tres meses y que no se aplica a hembras preñadas o en período de lactancia. También solicitaron que los perros concurran con correa y collar, y con bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas, mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras o bolsos para evitar escapes.