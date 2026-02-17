La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal informó que esta semana los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos funcionarán en distintos barrios de la ciudad, con atención por orden de llegada y sin turno previo. El operativo se desarrollará entre el miércoles 18 y el sábado 21 en la sociedad de fomento Florencio Sánchez, la asociación de fomento Bosque de Peralta Ramos, el CAPS El Boquerón y la sede de Zoonosis y Bienestar Animal.

En Florencio Sánchez (Dellepiane 2431), el servicio se brindará del miércoles 18 al viernes 20 antes de las 08:00. En los mismos días y horarios funcionará también en la asociación de fomento Bosque de Peralta Ramos (Don Arturo y Los Minuanes).

Por su parte, en el CAPS El Boquerón (Ruta 88 kilómetro 23), el quirófano móvil atenderá del miércoles 18 al sábado 21 antes de las 08:00. Y en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani), las castraciones se realizarán del miércoles 18 al viernes 20 a las 09:00 y el sábado 21 a las 08:00.

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio, se admitirá un solo animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede. Previamente, se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas. Para conocer los requisitos y el cronograma semanal, los vecinos pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb y www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

