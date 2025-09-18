La Ley 27.637 de Zona Fría, sancionada en 2021, reconocía una realidad concreta: en ciudades como Mar del Plata el consumo de gas es mayor por nuestras condiciones climáticas, y por eso se establecieron descuentos del 30% y del 50% en las facturas de los usuarios residenciales, las entidades de bien público, los comedores comunitarios y los beneficiarios de tarifa social.

“Estos beneficios, además de aliviar el bolsillo de los hogares, tuvieron un efecto positivo en la economía local: sostuvieron el consumo, ayudaron a las pymes, dieron aire a los comercios y fueron un alivio fundamental para jubilados, pensionados y personas con discapacidad” subrayó el diputado Gustavo Pulti, actual referente del partido local Acción Marplatense.

El diputado provincial agregó que “la decisión del presidente Milei de derogar los artículos que incluían a Mar del Plata en este régimen nos deja fuera de la Zona Fría y significa un retroceso enorme".

Desde el bloque Unión por la Patria proponen este tema en la Legislatura para poder tomar cartas en el asunto y llegar a consensos con los demás partidos bonaerenses.

