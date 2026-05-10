La referente de las Amas de Casa insistió en la convocatoria a la comunidad para acompañar la campaña de firmas, en un contexto que definió como crítico

La Liga de Amas de Casa de General Pueyrredon lanzó una campaña de recolección de firmas para rechazar el proyecto del Gobierno nacional que propone recortar el régimen de zona fría, una medida que -advierten- impactaría de lleno en Mar del Plata y otras regiones del país.

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La iniciativa fue confirmada por su titular, Marisa Sánchez, quien remarcó en diálogo con el programa Modo regreso por Radio Mitre Mar del Plata, la necesidad de visibilizar el reclamo y convocó a la comunidad a involucrarse: “Hay que hacer escuchar nuestra voz”. En ese marco, señaló que la respuesta de los vecinos ya comenzó a sentirse en la calle. “La gente me para y me dice ‘no nos abandone’”, relató.

La referente de las Amas de Casa insistió en la convocatoria a la comunidad para acompañar la campaña de firmas, en un contexto que definió como crítico: “Hoy el régimen peligra”, reiteró, y llamó a sostener la presión social para evitar cambios en el sistema vigente. Quienes deseen firmar el petitorio pueden hacerlo a través de la plataforma Change.org o pasar por las instalaciones de la entidad en Independencia 1190, los lunes y miércoles de 09:00 a 13:00. Además se aclaró que los lunes, de 15:30 a 17:00, la titular de la ONG asesora a los vecinos.

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El reclamo surge frente al proyecto de ley enviado al Congreso por el Gobierno nacional -con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni- que plantea reformar el régimen y restringir los subsidios al gas. La propuesta elimina la bonificación universal del 50% para los usuarios incorporados por la ampliación de la Ley 27.637 y la reemplaza por un esquema focalizado, que solo alcanzaría a quienes cumplan criterios socioeconómicos dentro del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

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Según advirtió Sánchez, el régimen “hoy peligra”, por lo que además de la juntada de firmas mantienen contactos con dirigentes políticos para intentar frenar la iniciativa. En ese sentido, apuntó directamente a los legisladores: “Cuidado cuando levanten la mano a favor de que nos quiten este régimen”. Y agregó que “no nos pueden dar la espalda a la gente que con el voto los puso en esa silla”.

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El proyecto impactaría en numerosos distritos bonaerenses -entre ellos General Pueyrredon- y en otras provincias incorporadas en la ampliación del sistema. En esos casos, quienes superen el umbral de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales quedarían excluidos del beneficio.

Desde el Gobierno, la medida se fundamenta en la falta de recursos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, financiado mediante un recargo del 7,5% sobre el precio del servicio. La iniciativa también propone cambios en la cadena de pagos, estableciendo que las compensaciones sean abonadas directamente a los productores de gas.

Frente a este escenario, Sánchez cuestionó con dureza la propuesta y consideró que llega en el peor momento: “Nos parece un acto perverso venir a tocar ahora el régimen de zona fría cuando está entrando el frío”, afirmó. Además, advirtió que modificar el esquema implicaría “quitarle calidad de vida a los usuarios”.

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En esa línea, la dirigente buscó aclarar el funcionamiento del sistema al sostener que “esto no es un subsidio que el Gobierno nos da”, sino “un fondo fiduciario donde todos los usuarios del país aportamos”. Incluso, manifestó sospechas sobre el destino de esos recursos: “Creemos que nos quieren manotear la plata de la caja del fondo fiduciario”.

Respecto al impacto económico, fue contundente: “Puede ir entre el 300 y el 500 o 600%”, lo que calificó como “un tarifazo brutal al bolsillo de la gente, impagable”. También rechazó versiones oficiales sobre posibles compensaciones: “Esto es mentira, esto es engañar al usuario”, sostuvo, en contraposición con el argumento oficial de mantener ayudas focalizadas.

La iniciativa, además, establece que las zonas históricamente incluidas -como la Patagonia, el departamento de Malargüe y la Puna- mantendrán la bonificación plena del 50% sin condicionamientos, a diferencia de las regiones incorporadas más recientemente.

Sánchez defendió la inclusión de Mar del Plata dentro del régimen al remarcar sus condiciones climáticas: “Parece mentira que tengamos que explicar que Mar del Plata es una ciudad fría”, expresó, e invitó a funcionarios nacionales a “venir en julio o agosto y salir a las 07:00 a caminar la ciudad”.