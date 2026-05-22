El Gobierno nacional cuestionó a Axel Kicillof por el régimen de subsidios al gas y puso el foco en Mar del Plata al señalar que, bajo el esquema de Zona Fría, hogares de mayores ingresos en esa ciudad recibían beneficios financiados por el resto del país.

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A través de la cuenta Oficina de Respuesta Oficial, la administración sostuvo: “Falso. El gobernador Kicillof miente nuevamente”, en respuesta a las críticas del mandatario bonaerense.

Según el comunicado, la ampliación del régimen en 2021 -vinculada a Máximo Kirchner- incluyó zonas de clima templado que no deberían haber sido alcanzadas por el beneficio, con un objetivo electoral.

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Desde el Ejecutivo afirmaron que el esquema anterior “era insostenible y profundamente injusto”, al financiarse mediante un recargo en la tarifa de gas que pagan todos los usuarios, con un costo estimado de $485 mil millones anuales.

En ese sentido, remarcaron que existían subsidios cruzados, donde -según su postura-una jubilada de bajos ingresos podía terminar financiando consumos de hogares con mayor poder adquisitivo en ciudades como Mar del Plata, Tandil y otros municipios.

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Respecto de la corrección aplicada, indicaron que 1,69 millones de hogares de altos ingresos -con ingresos superiores a $4,1 millones mensuales- dejarán de recibir el subsidio, mientras que 1,8 millones de hogares continuarán accediendo al beneficio.

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“Eso es justicia de verdad: ayudar al que no puede pagar y que el resto pague el gas lo que realmente cuesta”, señalaron desde el Gobierno, al tiempo que rechazaron que la medida afecte a los sectores vulnerables.

Finalmente, desde la administración nacional acusaron al gobernador bonaerense de sostener un “relato victimista” y defendieron la modificación como una medida orientada a terminar con “privilegios” y mejorar la equidad en la distribución de subsidios.