La Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon informó que comenzará a recolectar firmas a partir de hoy, mediante recorridas en distintos puntos de Mar del Plata y Batán, con el objetivo de elevar un petitorio al Congreso de la Nación ante posibles modificaciones en el régimen de Zona Fría.

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La medida surge en un contexto de creciente preocupación institucional por eventuales cambios en los descuentos aplicados a las tarifas de gas natural, que podrían afectar a usuarios residenciales del distrito, especialmente durante los períodos de mayor demanda energética.

En las últimas semanas, el organismo recibió numerosas consultas de vecinos vinculadas al impacto económico que estas modificaciones podrían generar en los hogares. En ese contexto, se remarcó que el régimen de Zona Fría responde a condiciones climáticas objetivas -como bajas temperaturas, elevada humedad y vientos frecuentes- que inciden directamente en el consumo.

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Estas particularidades fueron contempladas en la Ley Nacional Nº27.637, que incorporó al Partido de General Pueyrredon dentro de las zonas alcanzadas por el esquema diferencial. Desde la Defensoría se subrayó que este régimen “no constituye un beneficio excepcional ni discrecional”.

Asimismo, se consideró indispensable que cualquier revisión del sistema se realice con criterios de razonabilidad, gradualidad y análisis territorial, teniendo en cuenta el impacto concreto de las decisiones tarifarias sobre la vida cotidiana, especialmente en sectores vulnerables, personas mayores y familias trabajadoras.

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El organismo reafirmó su compromiso de acompañar y representar las inquietudes de la comunidad ante las autoridades competentes, promoviendo instancias de diálogo que permitan sostener condiciones de acceso equitativas a servicios esenciales. Quienes deseen acompañar la iniciativa, firmar el petitorio o recibir asesoramiento podrán comunicarse vía WhatsApp al 223 615-2488 o acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo (Belgrano 2740).