El oficialismo obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto que modifica el régimen de “zona fría”, reduce su alcance geográfico y podría implicar que 1.600.000 usuarios pierdan el subsidio al gas, según defendió la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, durante un plenario de comisiones encabezado por Facundo Correa Llano.

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El dictamen fue firmado por 46 legisladores de La Libertad Avanza, Innovación Federal, PRO y MID, con acompañamientos parciales de otros bloques. En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 31 firmas que propone mantener el esquema vigente e incluso ampliarlo a zonas cálidas.

Según explicó Tettamanti, el nuevo esquema dejaría sin subsidio a 1.600.000 usuarios, mientras que 1.800.000 lo conservarían dentro del programa de Subsidios Energéticos Focalizados, con un “descuento superior al 75%” en el consumo de gas durante los meses de invierno.

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El beneficio también alcanzará a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas, personas con Certificado Unico por Discapacidad, veteranos de Malvinas y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares, lo que totaliza alrededor de 9 millones de usuarios alcanzados por distintos niveles de asistencia.

Durante su exposición, la funcionaria defendió la iniciativa que el oficialismo buscará aprobar en una sesión prevista para el próximo miércoles 20. En ese marco, detalló que el nuevo régimen cambiará el esquema de subsidios: se pasará a subsidiar el consumo de gas natural por metro cúbico y se dejará de cubrir el cargo fijo de distribución.

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Además, justificó la necesidad de otorgar mayor flexibilidad al Poder Ejecutivo para ajustar los porcentajes de descuento, en función de la evolución del precio del gas.

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Con relación al financiamiento, Tettamanti advirtió que la alícuota del 7,5% aplicada a las facturas de gas desde 2021 ya no resulta suficiente para sostener el sistema. Según indicó, si no se modifica el esquema vigente, ese recargo debería elevarse al 11,5%.

Fuente: con información de Noticias Argentinas