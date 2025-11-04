Nueva York elige este martes a su próximo alcalde en unas elecciones históricas. En el centro de la disputa aparece Zohran Mamdani, un joven legislador demócrata de 34 años que podría convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad y en uno de los dirigentes progresistas más influyentes del país.

Mamdani, hijo de inmigrantes ugandeses y nacido en Kampala, representa a una nueva generación de líderes de izquierda que buscan reformar la economía desde una mirada social. Su campaña propone aumentar los impuestos a los más ricos, congelar los alquileres de un millón de viviendas reguladas y hacer gratuito el transporte público y el cuidado infantil.

Su triunfo en las primarias demócratas ya fue considerado una sorpresa, al imponerse sobre el poderoso exgobernador Andrew Cuomo, quien ahora busca revancha como candidato independiente. También compite el republicano Curtis Sliwa, fundador del grupo de patrullas civiles Guardian Angels, que intenta lograr una victoria improbable en una ciudad mayoritariamente demócrata.

Una victoria de Mamdani no solo haría historia en términos religiosos y generacionales: también enviaría una señal política a nivel nacional. Sería la primera vez que un musulmán socialista democrático asume el liderazgo de una de las urbes más importantes del mundo.

Sin embargo, su ascenso no está exento de polémica. Su crítica abierta a la policía de Nueva York y sus declaraciones contra la política militar de Israel en Gaza, a la que calificó de “genocida”, generaron rechazo entre sectores moderados y líderes judíos. Algunos dirigentes demócratas han evitado apoyarlo abiertamente por temor a un costo político.

Mamdani cuenta con el respaldo de figuras de peso dentro del ala progresista, como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, y ha transformado su campaña en un símbolo de renovación política. Su mensaje, centrado en la justicia social y el acceso igualitario a los servicios básicos, busca conectar con una ciudad donde la desigualdad se profundizó en los últimos años.

En caso de imponerse, Mamdani sería no solo el primer musulmán, sino también uno de los alcaldes más jóvenes en la historia de Nueva York, un hecho que consolidaría la influencia de los movimientos de izquierda dentro del Partido Demócrata estadounidense.

Fuente: AP