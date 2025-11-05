El legislador estatal Zohran Mamdani, de 34 años, fue elegido este martes como nuevo alcalde de Nueva York y se convirtió así en el primer musulmán en gobernar la ciudad y en el alcalde más joven en más de cien años.

El demócrata, que se define como socialista democrático, derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa en una elección con la mayor participación en más de medio siglo, con más de dos millones de votos emitidos.

Hijo de madre india y nacido en Uganda, Mamdani será además el primer alcalde de ascendencia surasiática y el primero nacido en África en dirigir Nueva York. Asumirá el cargo el 1° de enero, en reemplazo de Eric Adams, quien se bajó de la reelección en septiembre en medio de una fuerte caída de su imagen.

Su campaña se apoyó en un programa de justicia social y en propuestas económicas orientadas a las clases media y trabajadora: prometió guarderías gratuitas, transporte público sin costo, supermercados públicos y la creación de un Departamento de Seguridad Comunitaria que priorice equipos de salud mental por sobre la intervención policial tradicional.

En su discurso de victoria en Brooklyn, rodeado de familiares y militantes, Mamdani habló de un “cambio de era” para la ciudad y lanzó un mensaje directo a sus votantes: “Hablemos con claridad sobre lo que trae esta nueva etapa y para quiénes: será la agenda más ambiciosa contra la crisis del costo de vida desde los tiempos de La Guardia”.

En redes sociales difundió un video con una frase que se volvió consigna de campaña: “La siguiente y última parada es el ayuntamiento”.

El nuevo alcalde no esquivó las controversias que marcaron la campaña. “Según la opinión general, estoy lejos de ser el candidato perfecto. Soy joven. Soy musulmán. Soy socialista democrático. Y lo peor de todo: no pienso disculparme por nada de eso”, lanzó desde el escenario, en una clara respuesta tanto a Cuomo como al expresidente Donald Trump, que lo calificó de “antisemita” y “comunista” y advirtió que podría recortar fondos federales a la ciudad bajo su mandato.

Mamdani, cuestionado por sus críticas a Israel y por su respaldo a la orden internacional de arresto contra Benjamín Netanyahu, prometió diálogo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), pidió que el actual comisionado continúe en el cargo y ubicó entre sus prioridades el combate al racismo policial y la ampliación de servicios públicos para los sectores más vulnerables.

Su triunfo consolida al ala progresista del Partido Demócrata como un actor con peso propio en la política neoyorquina y lo proyecta como una nueva figura nacional de la izquierda estadounidense.

Fuente: Infobae