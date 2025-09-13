Zeballos y Molteni ganaron un partidazo y clasificaron a Argentina al Final 8 de Copa Davis
El marplatense Horacio Zeballos junto a Andres Molteni vencieron a la dupla Arends-van de Zandschulp por 6-3 y 7-6 para cerrar la serie 3-0 y clasificarse al Final 8.
Argentina logró lo que parecía muy difícil. Ante el último finalista de Copa Davis y como visitante en Groningen, venció por 3-0 a Países Bajos y sacó pasaje al Final 8 que se disputará en Bologna.
El punto decisivo estuvo en manos del marplatense Horacio Zeballos que jugó un gran partido junto a Andrés Molteni para vencer a Sander Arends y Botic van de Zandschulp por 6-3 y 7-5 y no dejar lugar a dudas. Tal como había pasado a principio de año ante Noruega, dieron un golpe de escena para buscar una vez más el sueño de ser campeones.
El juego de Molteni y Zeballos a lo largo del primer set se fue solidificando con el trabajo en la red del primero y la habilidad para manejar los peloteos del marplatense. Hubo un solo quiebre en esa parte del encuentro y fue para los argentinos dejando el partido 5-2. A pesar de que los locales defendieron bien su servicio, tres voleas de “Molto” en la red, le permitieron ganar el parcial aprovechando el primer set point que tuvieron. Argentina quedaba a un set del Final 8 en Bologna.
La pareja argentina estaba bien y tuvo oportunidades de quiebre en dos de los tres primeros games con saque neerlandés, pero no los aprovechó y todo fue en paridad. De esa situación, pasaron a un quiebre en contra, el primero de Países Bajos que dejó 4-2 el set. Cuando tuvieron la chance de ganar los locales este tramo, tuvieron 5 set points y los defendieron bien los argentinos para terminar quebrando en un game de 10 minutos, el más largo del partido. Fue un momento clave porque en el regreso a cancha volvieron a quebrar para ponerse 6-5 y sacar para serie. No sería sencillo, volvieron de un punto de quiebre y lo cerraron por 7-5.
Tanto ante Noruega como ante Países Bajos, Argentina dio muestras de que ha merecido ser hasta el momento el tercer clasificado al Final 8 que se disputará del 18 al 23 de noviembre en Italia. Los otros que ya se metieron en esa instancia son el local y Alemania.
Con un gran partido de dobles, el equipo argentino de Copa Davis de la mano de Javier Frana lograron dar un batacazo en la competencia más importante.
