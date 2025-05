La dupla que integran el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, logró esta tarde dar un paso más dentro del cuadro de dobles del Master 1.000 de Madrid.

Si bien les había costado tener triunfos de manera consecutiva dentro del circuito profesional en los torneos grandes de la temporada, ya están en tercera ronda y pretenden ser protagonistas.

En la segunda rueda del torneo se enfrentaron contra los franceses Giovanni Perricard y Albano Olivetti y los pudieron vencer por 6-4 y 7-6 (5) luego de batallar durante 1 hora y 21 minutos de juego en el Estadio 3 del complejo madrileño.

Pudieron soportar los momentos desfavorables del partido ante una pareja que terminó nada menos que con 15 aces pero no consiguió puntos de quiebre en ningún momento. Si lo pudieron hacer los ex número 1 del mundo que tuvieron una chance y no la dejaron pasar para ese 6-4 inicial.

Ahora, ya ubicados en los cuartos de final, esperan por la dupla que tienen que enfrentar y que saldrá de dos parejas competitivas como las que integra el austríaco Alexander Erler junto al alemán Constantin Frantzen y la que tiene como protagonistas al finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten.