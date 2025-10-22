Con la ensaladera como objetivo en el horizonte de ambos jugadores, Zeballos en dobles y Comesaña en singles tuvieron sus primeras presentaciones en el ATP suizo.

Junto a Marcel Granollers, Zeballos ganó en los Octavos de Final del dobles: 6-3 y 7-6 ante la dupla integrada por los franceses Romain Arneodo y Alexandre Muller. Jugarán Cuartos de Final contra los suizos Marc Huesler y Jakub Paul.

Francisco Comesaña, por su parte, cayó eliminado en la qualy por el belga David Goffin, en un duelo que terminó 6-2 y 7-6. De esta manera quedó afuera del cuadro principal de la competencia.

A partir del 20 de noviembre, los marplatenses participarán junto al equipo argentino capitaneado por Javier Frana del Final 8 de la Copa Davis, buscando el segundo título para nuestro país.

