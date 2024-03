El tenista marplatense, Horacio Zeballos, a fines de este año se convirtió en el primer argentino en llegar a la final de dobles en un ATP Finals, en pareja con el catalán Marcel Granollers, y a pesar de no haber conseguido el 21° título de su carrera en dobles, alcanzó el quinto puesto del ranking.

En este 2023, la dupla se consagró con el Masters 1000 de Shanghai, además de arribar a la final de Wimbledon y del ATP de Ginebra. Pero "Cebolla" va "en busca de más" y no se queda "satisfecho".

"Tuvimos momentos buenos y malos, pero ambos fueron claves para terminar el año de la manera en que lo hicimos. Arrancamos bien con semis en Australia, después tuvimos una recaída y nos sentamos a hablar para buscar la salida de ese pozo y dar el nivel que podíamos entregar. Entonces, decidimos participar de torneos más chicos, competimos más y, a partir de Wimbledon, volvimos a jugar muy bien para terminar el año en uno de los niveles más altos", expresó en comunicación con SuperMitre (FM 103.7).

Desde el lado personal y familiar, el mejor duplista argentino de la historia contó que ese aspecto es el "más dificil" y reveló que una de las razones por las que se dedicó a dobles es porque puede "pasar un tiempo más en casa". En simples viajaba 34 semanas por año y ahora 22, según reveló.

"Siempre que los resultados se dieron, traté de optar por irme dos semanas y quedarme una, sucesivamente. Si me va bien gano más dinero y los pasajes no duelen tanto. Y este año jugué torneos más chicos, tuve giras de cinco semanas y en lo emocional, es complicado. Este fin de año el festejo es doble porque pudimos terminar en el ranking que queríamos, para lo que dedicamos mucho trabajo y esfuerzo", explicó.

"El año pasado terminamos en el puesto 15°, que es bueno, pero sabíamos que podíamos pelear en los primeros puestos. Por suerte lo logramos, aunque voy en busca de más. No me quiero quedar satisfecho, me gusta ponerme objetivos y darlo todo para ser el mejor del mundo y ganar un Grand Slam. En caso de no poder, me quedo tranquilo sabiendo que lo dejé todo. Ese es el objetivo más grande y el que tendremos el año que viene", aseguró Zeballos, enfocado a un mejor 2024.

Con cuatro años de antigüedad en el circuito, el marplatense y el catalán cerraron su mejor actuación en el ATP Finals tras alcanzar las semifinales en 2020 y 2021 y quedar eliminados en primera ronda, el año pasado. De haber levantado este título, Zeballos hubiera llegado a su 21° trofeo de dobles en su carrera profesional.

A su vez, también ostenta una corona en singles (Viña del Mar 2013) y una definición perdida a nivel individual.

En tanto a la competencia en duplas, indicó que debe "ser consciente" de que hay rachas negativas en cualquier formato y que sin embargo, ambos saben que van a "dar todo" en cada entrenamiento y partido. "Granollers entra a la cancha a ganar y si un día no jugamos bien, es una circunstancia del deporte. Yo intento lograr el mejor tenis, ganar torneos e ir por lo grande. Jugar un Master es un privilegio -las mejores ocho parejas- y ese será el objetivo de 2024", remarcó.

Francisco Comesaña es otro de los tenistas de nuestra ciudad que tuvo un gran año y sobre su desempeño, Zeballos señaló que lo vio "más consolidado", puntualizó en sus "grandes condiciones" y confió en que va por "el camino correcto". Asimismo, también confesó que se sorprendió del nivel de Solana Sierra, a quien observó en el US Open y en algunos entrenamientos.