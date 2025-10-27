La temporada en la que se reencontraron el marplatense y el catalán es todavía más productiva de lo que se imaginaban cuando volvieron a elegirse. Concretaron su sexto título en el 2025, tras levantar el trofeo en Suiza.

De hecho, no perdieron ninguna final esta temporada. Y para coronar la perfección del año, en Basilea, no cedieron ni un set. En la final, derrotaron al checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski por 6-2 y 7-5. De esta manera, se quedaron con los 55 puntos que pone en disputa el tradicional certamen suizo.

Para el marplatense Horacio Zeballos la temporada tuvo de todo, positivo en gran parte de su balance, pero aún no terminó. El campeón de Roland Garros va como un verdadero especialista y experimentado (tiene 40 años) en el dobles que será clave para Argentina, pensando en el Final 8 de la Copa Davis que se juega en el mes de noviembre.

