Uno de los deportistas marplatenses más destacados del 2024 ha sido Horacio Zeballos que ha logrado un hito muy destacado para nuestro país: ser número 1 del mundo en dobles durante gran parte del año.

Ese objetivo alcanzado, le valió ganar el Lobo de Mar de Platino en el orden local y además, el Olimpia de Plata al mejor tenista del año a nivel nacional. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el tenista de nuestra ciudad analizó lo que estos premios generaron en él: “Fue fabuloso. Estos últimos días creo que reflejan lo que me tocó vivir durante el año, que para mí fue el mejor de mi carrera. No puedo estar más agradecido y orgulloso de terminarlo de esta manera”.

Particularmente lo conmovió quedarse con el Lobo de Platino, un premio que solamente habían obtenido el campeón olímpico Juan Curuchet y el campeón del mundo, Emiliano “Dibu” Martínez: “es fruto de todo el trabajo que uno viene haciendo hace tantos años y poder verlo en resultados o en una premiación así, es algo único. Compartir este premio con tan pocos afortunados, a mí me llena de orgullo. Si me pongo a pensar los nombres que han recibido este premio y ya incluirme en esa lista, es algo maravilloso que es muy difícil poder expresarlo con palabras, pero por dentro siento una alegría similar a cuando tocamos el número uno allá por Madrid en mayo, fue algo emocionante”.

Llegar a fin de año y terminar la competencia; puede ayudar a dimensionar el enorme logro alcanzado junto al español Marcel Granollers: “Gracias a la experiencia he aprendido que hay dos cuestiones muy importantes. Por un lado aprendí que es muy, muy, muy importante tratar de parar el carro un minutito en el momento que uno va con toda la manada; ver lo que estoy viviendo, trato de vivir el presente, porque uno está hoy en día acostumbrado a que todo fluye tan rápido que a veces no se da cuenta de la dimensión de las cosas y sigue la corriente. Es un consejo que trataría de dar, tratemos de parar un poco la máquina y ver dónde estamos parados, porque así podes valorar mucho más las cosas. Por otro lado, este tipo de premiaciones o de objetivos que uno trata de cumplir, es por lo cual yo me levanto todos los días y trato de mejorar en cancha y fuera como persona. Este tipo de reconocimientos son los que a mí me llenan de fuego el alma para seguir tratando de cumplirlos”.

El desafío del jugador de tenis profesional es seguir elevando la vara, incluso cuando se ha llegado al tope del ranking ATP y eso es algo que a Zeballos lo llevó a seguir desafiándose a sí mismo. “Me encanta el objetivo que cumplimos, pero queríamos tratar de mantenernos en lo más alto. Terminamos Madrid, pudimos llegar a ese objetivo y en la semana siguiente teníamos que defender semifinal de Roma porque si perdíamos rápidamente no íbamos a mantener el uno. Eso nos dio más fuerza, más ganas de mantenernos. Estamos muy orgullosos con mi equipo y con Marcel de haber podido jugar con esas presiones, de aceptarlas, que eso es algo muy importante, tratar de aceptar todo tipo de presión, no querer ocultarla”.

A final del 2024, sostener el rendimiento ya no fue tan fácil y terminaron cayendo de lo más alto del ranking. Sin embargo, el tenista de nuestra ciudad sabe que todavía tiene mucho trabajo por hacer: “Llegamos a Shanghái o al Máster de fin de año y no pudimos mantener el nivel. Terminamos jugando un máster que más allá de que no nos fue tan bien, sentí que tenísticamente estábamos bien, pero lamentablemente no se dieron los resultados. Lejos de desmotivarnos, siento que este ha sido mi mejor año en mi carrera, así que me quedo con eso, me quedo con que di todo en cada entrenamiento, en cada partido y traté de sacar lo mejor de mí. Eso es lo que a mí por lo menos me deja tranquilo”.

Con 39 años, viviendo un momento tan particular, mira hacia alrededor y ve como los tenistas que fueron contemporáneos se retiran como sucedió este año con Rafael Nadal que para Zeballos fue toda una inspiración: “Por un lado genera un poquito de angustia, un poco de tristeza, porque pude disfrutarlos dentro y fuera de la cancha. Tuve la suerte de vivirlos en cada torneo del año y ver cómo se movían. Aprendí un montón cómo superarme a mí mismo gracias a Rafael Nadal, porque he tenido la oportunidad de verlo ganar 10 o 12 Grand Slam y el tipo seguía tratando de mejorar su tenis, no se conformaba. Si este señor que tengo enfrente está entrenando y quiere mejorar el saque después de haber ganado 12 o 13 Roland Garros que era los que tenía en ese momento que lo estaba viendo, ¿cómo no me voy a querer superar yo a mí mismo? Son ejemplos de vida y obviamente hoy en día que no están más en los torneos o que no lo vamos a poder jugar más, nos pone un poco tristes, pero es parte de la vida, parte de este trabajo y por suerte tenemos nuevos jugadores que van a seguir el camino que han hecho estos grosos”, indicó el zurdo.

En la actualidad, no es el único tenista marplatense en un buen momento porque también Francisco Comesaña y Solana Sierra han tenido un 2024 de ratificación en el circuito internacional. Horacio Zeballos habló sobre ambos: “Me encanta como juegan ambos, me encanta como juega Solana, me gusta mucho su tenis, así que veo un gran futuro. A Comesaña también lo conozco desde que tiene ocho o nueve años, cuando iba al club en mi viejo. Me pone demasiado contento que le vaya bien, además es un pibe de oro y veo que tiene un gran tenis, un gran potencial para estar muchos años bien arriba”.

El 2025 para él comenzará en un par de semanas y tiene el primer gran desafío en el Australian Open, pero en realidad, uno de sus objetivos también está puesto en volver al equipo argentino de Copa Davis, ahora de la mano del capitán Javier Frana: “Los recuerdos más lindos que que tengo hoy en día son cuando toqué el número uno, cuando le gané a Rafa y jugar Copa Davis de local teniendo la posibilidad de estar frente a miles de argentinos alentando y cantando, es una sensación hermosa. Obviamente la puerta está abierta, si el capitán el día de mañana considera que yo tengo que estar, voy a estar”, afirmó.