Un hombre de 79 años, Eduardo Saúl De Francesco, fue visto por última vez el jueves en su vivienda de la calle Valentín Alsina al 1000, en Zárate.

La investigación sobre la desaparición dio un giro con la detención de tres personas, entre ellas una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un empleado municipal y un agente que trabajaba en el Centro de Operaciones de Zárate (COZ).

Fuentes oficiales confirmaron que Alejo Moreno fue captado por cámaras de seguridad cerca de la vivienda de De Francesco en horarios coincidentes con su desaparición. Los investigadores analizan un posible móvil económico detrás del hecho.

La causa está a cargo de la DDI Zárate-Campana (Gabinete de Búsqueda de Personas) y está caratulada como “averiguación de paradero”.

Fuente: Dib

