Un hombre de 33 años fue asesinado a tiros este domingo por la noche en una estación de servicio de Zárate, y el atacante se dio a la fuga tras efectuar varios disparos. El hecho ocurrió cuando la víctima se presentó en el lugar para buscar a su hija, que regresaba de un viaje con amigos.

El crimen se produjo en la estación ubicada en Lavalle y Teodoro Fels, donde, según reconstruyeron los investigadores, se inició una discusión entre la víctima y el actual novio de su ex pareja. En ese contexto, el agresor sacó un arma y disparó al menos seis veces, para luego escapar.

La víctima fue identificada como Leonel Ezequiel Martínez, quien murió minutos después en el Hospital Virgen del Carmen a causa de las heridas de bala. De acuerdo a fuentes del caso, existían conflictos previos entre ambos hombres y días antes ya se había registrado un enfrentamiento, presuntamente vinculado a celos.

La Policía desplegó un operativo de búsqueda para dar con el sospechoso, mientras la causa quedó en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias del ataque y analiza cámaras de seguridad de la zona para identificar al autor del homicidio.

Fuente: NA

