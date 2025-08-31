Zamora promete llevar su modelo de Tigre a toda la provincia
Julio Zamora, candidato por "Somos Buenos Aires", focaliza su propuesta en la inseguridad y las deficiencias en la atención médica.
A una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Tigre y candidato por “Somos Buenos Aires”, Julio Zamora, aseguró que su propuesta se basa en trasladar el modelo de gestión local a todo el territorio bonaerense.
En diálogo con Radio Mitre, Zamora defendió los logros alcanzados en su municipio en materia de seguridad, destacando la fuerte reducción de robos automotores: “Construimos un sistema que nos permite tener apenas entre siete y diez hechos por mes, cifras muy distintas a las del resto de la provincia”.
El dirigente también cuestionó las falencias del sistema de salud provincial, al advertir que “hay vecinos que esperan hace más de tres años una operación de vesícula en un hospital bonaerense”.
De cara a los comicios del 7 de septiembre, el jefe comunal planteó que el espacio “Somos Buenos Aires” se apoya en la experiencia de gobierno de referentes como Juan Schiaretti en Córdoba.
“Nuestro antecedente es lo que hicimos en nuestras gestiones. Es un modelo a seguir que podemos replicar en toda la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.
