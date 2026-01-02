La pareja recibió el Año Nuevo junta y ya se perfila como uno de los vínculos más comentados de la temporada 2026.

Ads

Las imágenes fueron captadas por @grupolasrosas a la salida de un reconocido boliche esteño, donde se los pudo ver caminando de la mano, relajados y cómplices, sin intentar ocultarse. Las postales rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y reforzaron las versiones que venían circulando desde hace semanas sobre una relación en pleno inicio.

La presencia de Zaira en Punta del Este no pasó desapercibida durante los festejos de Año Nuevo, y su aparición junto a Strom terminó de instalar el tema entre quienes seguían de cerca sus movimientos. El empresario y polista, de perfil bajo, acompañó a la modelo durante la noche, generando sorpresa entre los presentes y alimentando las versiones de un romance que avanza sin ocultamientos.

Ads

Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, pero las imágenes hablan por sí solas y confirman que Zaira Nara y Robert Strom eligieron comenzar el 2026 juntos, en uno de los destinos más exclusivos del verano rioplatense.



VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DS-nHoqjtHi/?igsh=ZmdwZ3Nwc3Ztb2ww

Ads



