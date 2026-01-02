Zaira Nara y Robert Strom confirmaron su romance
Zaira Nara y el empresario y polista Robert Strom quedaron en el centro de la escena este verano luego de ser fotografiados juntos en Punta del Este, en una salida nocturna que terminó de confirmar los rumores de romance.
La pareja recibió el Año Nuevo junta y ya se perfila como uno de los vínculos más comentados de la temporada 2026.
Las imágenes fueron captadas por @grupolasrosas a la salida de un reconocido boliche esteño, donde se los pudo ver caminando de la mano, relajados y cómplices, sin intentar ocultarse. Las postales rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y reforzaron las versiones que venían circulando desde hace semanas sobre una relación en pleno inicio.
La presencia de Zaira en Punta del Este no pasó desapercibida durante los festejos de Año Nuevo, y su aparición junto a Strom terminó de instalar el tema entre quienes seguían de cerca sus movimientos. El empresario y polista, de perfil bajo, acompañó a la modelo durante la noche, generando sorpresa entre los presentes y alimentando las versiones de un romance que avanza sin ocultamientos.
Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, pero las imágenes hablan por sí solas y confirman que Zaira Nara y Robert Strom eligieron comenzar el 2026 juntos, en uno de los destinos más exclusivos del verano rioplatense.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DS-nHoqjtHi/?igsh=ZmdwZ3Nwc3Ztb2ww
